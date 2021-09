Un terremoto di magnitudo 5.8 ha fatto tremare gli edifici a Melbourne, in Australia. Paura tra la popolazione e in tanti sono scesi per strada.

Il sisma, che si è registrato a una profondità di 10 chilometri, si è verificato nell’area orientale della città ma anche a centinaia di chilometri di distanza è stato avvertito distintamente.

Secondo Geoscience Australia l’epicentro è stato a Mansfield, Stato del Victoria.

Numerose sono le segnalazioni di danni a palazzi e in centro a Melbourne diversi condomini sono stati evacuati.

