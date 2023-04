Una donna di origine russa è stata condannata a 21 anni di carcere negli Stati Uniti per aver tentato di uccidere la sua sosia americana con una cheese-cake e di averne poi rubato l'identità. Lo scrive il Guardian online e i media americani.

Viktoria Nasyrova, 47 anni, era stata giudicata colpevole di tentato omicidio da una giuria di New York a febbraio. La donna era andata a casa della vittima, allora 35enne, nell'agosto del 2016, portandole in dono una cheesecake. All'epoca le due si assomigliavano: entrambe parlavano russo, avevano i capelli scuri, la stessa carnagione e condividevano altri tratti fisici. La donna mangiò il dolce e iniziò a sentirsi male prima di svenire.

Il giorno dopo, un amico la trovò priva di sensi. Accanto a lei c'erano delle pillole per far sembrare che avesse tentato di uccidersi, secondo l'accusa. Quando la donna fu dimessa dall'ospedale, scoprì che il passaporto e il permesso di lavoro erano spariti, insieme a gioielli e altri oggetti di valore. La Nasyrova ha aggiunto alla cheesecake un sedativo che i pm hanno descritto come una potente tossina che si trova solo in Russia.

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale, la sostanza chimica era il fenazepam, una benzodiazepina sviluppata dall'Unione Sovietica. L'imputata, che vive a Brooklyn, è stata condannata anche per aggressione, detenzione illegale e furto. Il suo avvocato, Jose Nieves, ha già annunciato che ricorrerà in appello sostenendo che la sentenza è eccessiva.

