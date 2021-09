Nell’armadio della sua abitazione la Polizia ha trovato un ragazzino di 13 anni di cui non si avevano notizie da più di due anni.

Un pedofilo 46enne è stato condannato a 9 anni di carcere in Germania. Aveva rapito e letteralmente requisito il minorenne, costretto continuamente a subire abusi sessuali.

Succede a Recklinghausen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Il giovane era scomparso nel 2017 dalla casa famiglia in cui viveva ed è stato trovato per caso poco prima di Natale 2019, quando gli agenti erano andati nell’abitazione del 46enne ad effettuare una perquisizione per sospetto possesso di materiale pedopornografico.

I due, hanno ricostruito i giudici del tribunale di Bochum, si erano conosciuti via chat. Il primo incontro è stato frutto di un atto volontario del giovane, che successivamente è stato requisito e sottoposto ad abusi giornalieri non consenzienti, ha spiegato il giudice Stefan Culemann.

La pubblica accusa aveva chiesto 11 anni di reclusione, la difesa 3 anni.

