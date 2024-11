Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin giovedì: prima conversazione telefonica tra i due leader da quando Trump ha vinto le elezioni.

Lo scrive il Washington Post citando diverse persone a conoscenza della questione. I due hanno discusso dell'Ucraina.

Durante la telefonata Trump avrebbe consigliato al presidente russo di non intensificare la guerra in Ucraina e gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa: ha anche espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere «una rapida risoluzione della guerra».

Intanto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, ha detto a Cbs News che nel loro incontro mercoledì nello Studio Ovale, Joe Biden e il suo successore Donald Trump discuteranno delle «priorità principali». Il presidente, ha spiegato, esorterà la futura amministrazione Trump a non abbandonare l'Ucraina, sostenendo che questo potrebbe causare maggiore instabilità in Europa.

Sullivan ha aggiunto che il principale messaggio di Biden per il presidente eletto sarà il suo impegno a garantire un trasferimento pacifico del potere e che parlerà con lui anche di quanto sta accadendo in Europa, Asia e Medio Oriente, nonché di come Trump affronterà queste questioni quando sarà in carica.

