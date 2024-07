Mosca avrebbe avvertito Washington a proposito dei piani dell’Ucraina di mettere in atto una «operazione segreta» contro la Russia.

Lo riferisce il New York Times, spiegando che l’allerta del Cremlino sarebbe stato lanciato per evitare escalation.

Da quanto riferito, il piano sarebbe emerso nel corso di una telefonata, avvenuta il 12 luglio scorso, tra il ministro della Difesa russo Andrej Belousov e il capo del Pentagono Loyd Austin. E durante la telefonata –definita dalle fonti citate dal Nyt come «insolita» - ci sarebbe stato appunto l’avvertimento di Mosca agli Stati Uniti che un'azione del genere avrebbe potuto portare a una escalation delle tensioni fra le due superpotenze nucleari.

Nella telefonata il ministro russo ha avvertito Washington dei preparativi di Kiev per un'operazione clandestina contro la Russia, dicendosi convinto che l'iniziativa avesse il nulla osta dell'America. Nel dettaglio Belousov ha chiesto al capo del Pentagono se effettivamente fosse a conoscenza dell'operazione, avvertendolo che un attacco di quel tipo avrebbe potuto portare a gravi conseguenze.

Dal canto suo, il ministro della Difesa Usa è rimasto «sorpreso», scrive il New York Times, affermando di non avere informazioni su piani simili da parte di Kiev, «ma qualsiasi cosa Belousov abbia rivelato a Washington è stata presa abbastanza sul serio, perché gli americani hanno contattato gli ucraini e in sostanza hanno detto loro che, se stavano programmando un'operazione del genere, era meglio che non la eseguissero».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata