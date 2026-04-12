Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà domani a Beirut per una serie di incontri istituzionali con il presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun, e con il ministro degli Affari Esteri e degli Emigrati, Youssef Rajji.

Lo rende noto la Farnesina in un comunicato.

Nel corso della visita, il ministro incontrerà inoltre il contingente italiano impegnato nel Paese nell'ambito della missione militare bilaterale italiana in Libano (Mibil) e del Comitato tecnico militare per il Libano (Mtc4l). Avrà inoltre un collegamento in videoconferenza con i sassari schierati presso la base Unifil di Shamaa.

Durante i colloqui con il presidente Aoun e il ministro Rajji, Tajani sottolineerà innanzitutto la volontà di promuovere un dialogo diretto tra Libano e Israele per costruire una pace duratura nella regione. Al centro della visita anche l'impegno dell'Italia nel settore della sicurezza e della difesa. Il nostro Paese partecipa alle principali iniziative internazionali a sostegno del Libano, a partire dalla missione Unifil, ed è impegnato anche su base bilaterale attraverso la missione Mibil, alla quale il ministero degli Esteri ha destinato circa 10 milioni di euro negli ultimi tre anni per il rafforzamento delle capacità logistiche e infrastrutturali delle forze armate libanesi. L'Italia presiede inoltre il Comitato tecnico militare per il Libano (Mtc4l), strumento strategico di coordinamento con le autorità libanesi nel settore della difesa.

Nel corso degli incontri sarà affrontato il contributo italiano in risposta alla crisi umanitaria nel Paese, anche attraverso un pacchetto di aiuti di emergenza pari a 10 milioni di euro e l'organizzazione di un volo umanitario con oltre 40 tonnellate di beni di prima necessità.

Il ministro Tajani, precisano dalla Farnesina, sottolineerà anche la volontà di giungere a una tregua nel conflitto tra Stati Uniti e Iran e di garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, anche per porre fine all'incertezza nel settore energetico e degli approvvigionamenti. Il titolare della Farnesina incontrerà infine il personale dell'ambasciata d'Italia a Beirut, per esprimere l'apprezzamento del governo per il lavoro svolto nel contesto regionale attuale.

(Unioneonline)

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