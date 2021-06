Un maltese di 82 anni è morto la notte scorsa per Covid nonostante fosse stato vaccinato ed avesse già superato una volta la malattia. Sale così a 420 il numero delle vittime a Malta dall'inizio della pandemia.

I casi attivi sull'arcipelago, in cui il 52,6% della popolazione ha già ricevuto la doppia dose di vaccino, sono scesi a soli 45 ed il ministro della Salute, Chris Fearne, ha reso noto nei giorni scorsi che per la prima volta, da marzo 2020, non ci sono pazienti Covid negli ospedali.

Il 7 giugno scorso per la prima volta non sono stati registrati nuovi contagi, e da allora ne sono emersi appena 12 in dieci giorni.

Ora, però, il caso dell’82enne spinge ad alzare nuovamente la guardia, e il timore è che possa trattarsi di un nuovo caso di variante.

