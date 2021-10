Nuovi dettagli sulla sanguinosa vicenda che ha visto protagonista l’attore hollywoodiano Alec Baldwin, che ha sparato e ucciso sul set la direttrice della fotografia del film “Rust”, Halyna Hutchins, 42 anni, e ferito il regista, Joel Souza, 48.

L’arma, a quanto scrive TMZ, era stata usata per gioco fuori dal set di Santa Fe con proiettili veri da alcuni componenti della troupe: ecco perché munizioni reali, insieme a quelle a salve, si trovavano sul set – cosa assolutamente proibita – e sono state trovate dalla polizia.

Finisce nella bufera anche l'armiere poco più che ventenne Hannah Gutierrez Reed, che già in passato si era resa protagonista di episodi controversi, come quando diede una pistola in mano a un'attrice di soli 11 anni senza controlli o istruzioni particolari. La troupe di “Rust” aveva notato la sua scarsa cautela nel maneggiare le armi e l'aveva denunciata all'assistente alla regia Dave Halls, colui che ha consegnato la pistola a Baldwin e ha gridato “cold gun”, pistola scarica.

Lo stesso Halls però sarebbe stato oggetto di lamentele per il suo comportamento sul set durante due produzioni nel 2019, in particolare per un certo disprezzo per i protocolli di sicurezza per l’uso di armi e fuochi d’artificio.

LA POSIZIONE DI BALDWIN – Quanto a Baldwin, l'attore sembra al momento scagionato dall'accusa peggiore, ovvero di aver agito volontariamente: non c’è la minima prova che sapesse che la pistola era carica.

Rischia comunque azioni civili, essendo uno dei maggiori produttori di “Rust”, pellicola a basso costo con un budget di soli 7 milioni di dollari. "Non ritengo Alec Baldwin responsabile. La responsabilità è degli armieri che gestiscono le armi", ha detto intanto Anatoly Androsovych, il padre della vittima Halyna Hutchins, pronto a volare negli Stati Uniti assieme alla moglie per offrire sostegno al nipote di 8 anni. Il bambino, insieme al papà e marito di Hutchins, Matthew Hutchins, è già in New Mexico. I due sono stati visti insieme a Baldwin: con lui hanno partecipato a un ristretta cerimonia privata in ricordo della donna.

