Singolare incidente all’aeroporto di Atlanta dove tre persone sono rimaste ferite dai colpi esplosi in modo accidentale dall’arma di un passeggero nel corso dei controlli di sicurezza.

Quando la pistola è stata segnalata dentro la sua borsa, un agente gli ha intimato di non toccarla ma l’uomo si è allungato, ha afferrato l’arma che ha sparato, e poi è fuggito.

Scattato l’allarme, lo scalo è stato evacuato.

Tre persone sono rimaste ferite durante le operazioni di allontanamento e due sono state portate in ospedale.

Nonostante la fuga, le autorità conoscono le generalità del passeggero perché era già stato identificato.

Una legge approvata in Georgia nel 2014 consente di portare le armi nelle aree pubbliche degli aeroporti, anche in bar, scuole e chiese, ma in base alla legge federale è illegale portarle nell'area dei controlli soggetta all'autorità della Transportation Security Administration.

