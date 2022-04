Sparatoria in un centro commerciale a Columbia, capitale del South Carolina.

Per fortuna non si registrano vittime ma “solo”, si fa per dire, dodici persone ferite, tra cui un ragazzino di 15 anni.

Lo ha riferito il capo della polizia locale William Holbrook in una conferenza stampa, precisando che due dei feriti sono in condizioni gravi.

Non si tratta di una sparatoria casuale o di un atto di “follia”, secondo gli investigatori. C’è stato un vero e proprio scontro a fuoco tra persone armate che si conoscevano: a causarlo una lite, o un regolamento di conti, si stanno cercando di chiarire le motivazioni.

Tre persone sono state arrestate, nessuna è stata ancora formalmente incriminata.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata