Sparatoria a Montreal, in Canada: il bilancio è di tre morti incluso l'aggressore. È successo in un negozio di alimentari a Côte-des-Neiges, un quartiere a forte presenza ebraica dove sono presenti vari ristoranti kosher e nelle vicinanze scuole e comunità ebraiche.

Due le vittime, una persona di cui non si conosce l’identità e un agente intervenuto sul posto. «È con grande tristezza che possiamo confermare che uno degli agenti è morto», hanno comunicato le forze dell’ordine, sottolineando che un altro poliziotto ferito è in gravi condizioni.

Il sospetto, un uomo che a quanto si apprende proveniva da Alberta e indossava una mimetica, avrebbe sparato almeno venti colpi, poi è stato ucciso. Tutta l'area circostante è stata posta in stato di allerta.

Un «attacco terroristico antisemita – ha dichiarato il presidente dell'Organizzazione sionista mondiale Yaakov Hagoel citato dai media israeliani – è un urgente campanello d'allarme per il mondo. State versando sangue ebraico! Mi rivolgo al governo canadese e ai leader mondiali: non accontentatevi di condanne e dichiarazioni. È giunto il momento di agire con decisione contro il terrorismo antisemita».

(Unioneonline/D)

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