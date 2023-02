Il Texas non frena le esecuzioni.

Wesley Ruiz, 43enne condannato a morte 15 anni fa, è stato giustiziato con l’iniezione letale. L’uomo nel 2007 aveva ucciso l'agente della polizia di Dallas Mark Nix, dopo un inseguimento in auto ad alta velocità. La macchina di Ruiz era scivolata fuori dal ciglio della strada e Nix aveva rotto il finestrino del veicolo con un manganello. Il 43enne ha così sparato all’agente un colpo d’arma da fuoco.

«Vorrei scusarmi con Mark e la famiglia Nix. Voglio dire a tutta la mia famiglia e ai miei amici in tutto il mondo grazie per avermi sostenuto. Ai miei figli, alzatevi e continuate rendermi orgoglioso, non preoccupatevi per me, starò bene», ha detto il condannato prima di essere sottoposto all’iniezione letale.

