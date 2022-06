Ha sparato e ucciso una donna che stava litigando con la madre, per questo una bambina di dieci anni è stata arrestata in Florida con l’accusa di omicidio di secondo grado.

La bimba, fa sapere la polizia di Orlando, è stata affidata a un centro di giustizia minorile, mentre la madre è già in cella per omicidio colposo dovuto a negligenza.

Durante la lite, infatti, la donna ha dato alla figlia la borsetta in cui custodiva la propria pistola: la piccola l’ha presa, impugnata e ha esploso due colpi fatali per la vittima.

Secondo la ricostruzione della polizia la donna stava litigando con la vittima, la 41enne Lashun Rodgers, all’esterno di un complesso di appartamenti lungo la Memorial Day di Orlando. Durante la lite ha consegnato alla figlia la propria borsa: di lì la bimba ha estratto la pistola e ha sparato due volte.

Nulla da fare per la 41enne, che è stata soccorsa ma è morta in ospedale. Non è il primo episodio in cui sono coinvolti bambini: poche ore prima, sempre in Florida, un bimbo di due anni ha ucciso involontariamente il padre giocando con la pistola lasciata incustodita da quest’ultimo.

(Unioneonline/L)

