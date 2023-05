Almeno 18 persone sono rimaste ferite o contuse nella tarda serata di ieri a Vilanova de Arousa, in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, dopo che un'auto fuori controllo ha investito parte del pubblico presente alla locale festa del paese: lo hanno riferito in mattinata i servizi d'emergenza e i media locali.

Tra i feriti c'è un bambino, attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto attorno alle 23:30 di ieri. L'auto in questione avrebbe parzialmente travolto il tendone montato per ospitare la festa, investendo diverse persone.

Alcuni dei feriti sono stati portati in ospedale in ambulanza, mentre altri hanno cercato assistenza sanitaria per conto proprio.

Secondo la stampa locale, al volante del mezzo c'era una donna 82enne: si tratterebbe di Digna Díaz Oubiña, moglie di un contrabbandiere di tabacco noto nella zona, Luis Falcón detto 'Falconetti'. Anche l'uomo si trovava nell'auto.

Dalle prime informazioni emerse, non sembrerebbe che l'irruzione del veicolo sul pubblico presente alla festa sia dovuto a un gesto volontario.

(Unioneonline/v.l.)

