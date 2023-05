Sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per il ballottaggio tra il capo di Stato uscente Recep Tayyip Erdogan e il candidato alla presidenza della Repubblica dei maggiori partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu.

Si potrà votare fino alle 17 ora locale (le 16 in Italia). Subito dopo comincerà lo scrutinio.

Considerando anche i residenti all'estero, gli aventi diritto sono in tutto oltre 64,1 milioni di persone e possono votare tutti i cittadini turchi che abbiano compiuto 18 anni.

Al primo turno, il 14 maggio scorso, l'affluenza è stata superiore all'87% degli aventi diritto, Erdogan è arrivato primo con il 49,5% dei consensi, Kilicdaroglu ha ottenuto quasi il 45% dei voti mentre Sinan Ogan, politico di destra nazionalista che ha poi deciso di sostenere il presidente uscente al ballottaggio, si è classificato terzo con poco più del 5% dei consensi.

