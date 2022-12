Un bambino di 4 anni si è perso ed ha vagato per giorni, tra leoni e iene, all'interno del parco nazionale dello Tsavo Est, in Kenya. A ritrovarlo, in buone condizioni di salute e a 15 km da casa, è stato un pilota della Sheldrick Wildlife Trust, associazione che si occupa della salvaguardia degli animali selvatici nella riserva naturale.

L’allarme della scomparsa del piccolo è arrivato il 29 novembre scorso e le ricerche si sono protratte per 5 giorni e 5 notti. Quando le speranze di ritrovarlo si erano affievolite arriva il miracolo, come racconta l’aviatore Roan Carr-Hartley: «Al mattino presto, dall’ala sinistra del mio velivolo, ho visto una piccola figura, circondata da una massa di arbusti e alberi – ha raccontato l’uomo –. Non potevo credere ai miei occhi, era lui: un bambino minuscolo circondato da una natura selvaggia e infinita».

Il bambino, salvo per miracolo , era sotto shock, coperto di punture e di graffi. È stato immediatamente soccorso e reidratato con una flebo.

(Unioneonline/v.f.)

