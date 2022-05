La Corea del Nord effettuerà a breve il suo settimo test nucleare. L’allarme arriva da Washington e Seul.

Proprio oggi Joe Biden parte per un tour asiatico di diversi giorni che lo porterà in Corea del Sud e in Giappone: “La Corea potrebbe fare un altro test missilistico o nucleare prima o dopo la visita di Biden nella Regione”, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, aggiungendo che “siamo pronti all’eventualità che le provocazioni avvengano mentre il presidente si trova in Corea del Sud o in Giappone”.

Poco dopo anche l’intelligence di Seul ha detto che Pyongyang sta valutando i tempi del suo settimo test nucleare dopo aver completato i preparativi.

“Non sarebbe anomalo per la Corea del Nord lanciare un missile o condurre un test nucleare a un certo punto nel breve periodo, poiché sono stati rilevati segnali relativi a tali provocazioni e Pyongyang ha quasi completato i suoi preparativi”, ha detto il deputato democratico Kim Byung-kee.

