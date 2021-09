Un 16enne, su cui pende il sospetto che abbia ucciso una sua coetanea, è stato arrestato oggi in Francia. Come ha spiegato la procura di Bobigny, il giovanissimo avrebbe accoltellato a morte una ragazza a Les Lilas (Seine-Saint-Denis), tre giorni fa.

La vittima, residente nel vicino comune di Bagnolet, era in compagnia di due amici quando è stata colpita con una coltellata dal presunto aggressore, che non ha precedenti penali. Subito soccorsa, è stata portata in ospedale ma due ore dopo è morta.

Sembra che la violenza sia stata originata da una rivalità territoriale tra le due città.

