È italiano l’uomo individuato dalla polizia catalana come uno dei presunti responsabili degli atti vandalici ai danni del consolato italiano a Barcellona, che due settimane fa è stato imbrattato con scritte in appoggio all’anarchico Alfredo Cospito.

Il sospettato è stato sentito dagli inquirenti giovedì scorso. Le indagini lo indicano come uno degli appartenenti a un gruppo di 8 persone (sei italiani) già sotto il mirino delle Forze dell’ordine per aver dato fuoco ad un furgone dei vigili della città spagnola durante degli scontri in piazza nel 2021.

L’identità dell’uomo non è stata resa nota e le indagini proseguono per individuare le altre persone coinvolte.

(Unioneonline/v.f.)

