Una tragedia nella tragedia quella avvenuta in India dove, nello Stato di Jharkhand, le cabine della funivia di Trikut sono rimaste sospese a mezz’aria a causa di un incidente due giorni fa.

I soccorsi sono difficili e vengono eseguiti con gli elicotteri. Ieri, mentre era in corso una diretta video alla quale hanno assistito tantissime persone, si è svolto uno degli interventi per portare in salvo i turisti, prelevandoli uno ad uno dalle cabine per portarli a terra. In quel frangente, Rakesh Nandan, 50 anni, è precipitato da 450 metri di altezza ed è morto sul colpo, per l'apertura della cintura di sicurezza che lo legava all'elicottero.

Con lui, il totale delle vittime dell'incidente è salito a quattro.

