Tragedia ad Aurora, nello Stato americano del Colorado, dove un bambino di due anni è morto dopo essere caduto dal secondo piano di un centro commerciale.

Il piccolo, secondo una ricostruzione, era in braccio al padre in cima a una scala mobile quando si è lanciato in avanti. Il genitore non è riuscito a tenerlo e il bambino è caduto giù.

Ricoverato d'urgenza in condizioni critiche, è morto poche ore dopo a causa dei forti traumi.

Le indagini, dicono le forze dell’ordine, sono ancora in corso ma sembra che non ci sia alcun dubbio sulla natura accidentale del dramma.

