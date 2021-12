Primi appuntamenti istituzionali di vertice per il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz, che dopo la nomina ufficiale al Bundestag, lo scorso 8 dicembre, è volato a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron.

Un incontro al termine del quale i due leader hanno sottolineato una "convergenza solida di vedute”.

Tra Scholz e Macron unità di intenti soprattutto per un’Europa più unita, dal punto di vista economico e non solo. La "crescita e la "solidità delle finanze non sono incompatibili”, ha sottolineato Scholz, in conferenza stampa a Parigi.

Dal canto proprio Macron, che a gennaio assumerà la presidenza di turno dell'Unione europea,

ha spiegato che intende "ripensare" le regole di bilancio dell'Unione per dar vita ad un'Europa maggiormente orientata verso gli investimenti e la crescita.

Poi Scholz è volato a Bruxelles, per incontrare la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

"La Commissione Ue è aperta ad una collaborazione molto forte con la nuova Germania", ha detto von der Leyen dopo il faccia a faccia. "La Germania ha sempre avuto un ruolo importante nel delineare l'Unione", ha aggiunto poi, sottolineando che la visita di Scholz a Bruxelles, tra le prime dopo l’insediamento, sia proprio la testimonianza di "quanto conti l'Ue" per la Germania.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata