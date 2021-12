Tra Italia e Germania c'è "una cooperazione e di lunga data. L'importante è fare progressi per l'Europa e i nostri due Paesi sono fondamentali per la riuscita di questa operazione. Serve una stretta cooperazione tra i nostri Paesi e siamo d'accordo per rafforzarla. Dobbiamo approfondire le nostre relazioni e vogliamo riavviare appena possibile consultazioni intergovernative. Possiamo fare un ottimo lavoro". Lo ha detto Olaf Scholz, nella sua prima visita in Italia da cancelliere del governo tedesco.

Il successore di Angela Merkel è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Questa visita contribuisce e conferma la profondità del legame tra i due Paesi ed è nostra volontà collaborare per affrontare le grandi sfide europee. Uno dei primi temi è la necessità di accelerare l'integrazione europea", le parole di Draghi nella conferenza stampa congiunta dopo il faccia a faccia a Roma.

I due leader hanno anche parlato della lotta al Covid. "Ancora c'è da lavorare" e si deve "procedere con la massima velocità alla terza somministrazione dei vaccini", ha sottolineato Draghi.

Dal canto proprio, Scholz, ha annunciato nuove restrizioni in Germania: stiamo per adottare, ha detto, "ulteriori limitazioni per contatti personali, dobbiamo essere preparatissimi nel momento in cui Omicron si diffonde rapidamente in Europa. Noi dobbiamo essere pronti, soprattutto in Germania per le infrastrutture critiche che devono essere preparate per l'emergenza. Vogliamo intensificare le vaccinazioni" e porre limitazioni "anche tra i singoli".

"Tanto di cappello per l'impegno italiano che si sta dando molto da fare. E sulla lotta alla

pandemia i nostri Paesi hanno deciso di parlare con una sola voce", ha concluso Scholz.

