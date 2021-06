Due clienti provano ad andar via dal suo locale senza pagare le due birre consumate e lui li prende a fucilate.

Succede a Roussillon, nel nord dell’Isère, in Francia.

Il ristoratore, un uomo di 55 anni, è nei guai. E’ accusato di tentato omicidio e andrà a processo.

Sparando ha ferito molto gravemente al braccio uno dei due clienti, un uomo di 34 anni. L’altro è rimasto lievemente ferito, colpito solo da alcune schegge.

E’ stato lo stesso oste a recarsi in commissariato per costituirsi. Ha ammesso di aver sparato, ma ha detto che non voleva colpire i due clienti in fuga. Sua unica intenzione era intimorirli sparando in aria.

La sua versione tuttavia non concilia con quanto emerge dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, in quanto è ben visibile – spiegano i media francesi – l’oste che punta il fucile in direzione dei due clienti in fuga.

Per questo la Procura di Grenoble ha aperto un’inchiesta e il 55enne è accusato di tentato omicidio.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata