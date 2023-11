Sono più di 100 i morti – e tra questi 16 bambini – a causa delle violente inondazioni che hanno colpito il Corno d’Africa. Il bilancio, nel quale sono stati inseriti anche 700mila sfollati, viene fornito da Save the Children.

Nel dettaglio, circa 46 persone sono morte in Kenya, 32 in Somalia e altre 33 in Etiopia, e le piogge «non mostrano segni di rallentamento».

Il Corno d'Africa, fra le regioni più vulnerabili al cambiamento climatico, è reduce da una delle sue peggiori siccità degli ultimi 40 anni dopo diverse mancate stagioni delle piogge, che hanno devastato i raccolti lasciando milioni di persone senza cibo.

«Pesanti inondazioni e sfollamenti hanno tagliato fuori famiglie e bambini da servizi di base che comprendono l'accesso a cibo, cure, acqua e servizi igienici», ha detto Xavier Joubert, direttore di Save the Children per l'Etiopia, parlando di «rischio reale di malattie legate all'acqua, tra cui colera e morbillo».

