Non c’è pace per Sanna Marin. Non si sono ancora placate le polemiche per i video dei party “scatenati” a cui ha partecipato nei giorni scorsi, che le sono valsi gli attacchi dell’opposizione e che l’hanno costretta a sottoporsi a un test anti-droga (negativo) che la premier finlandese deve disinnescare un nuovo caso.

La numero uno del governo di Helsinki, infatti, oggi si è scusata per una foto in topless di due note influencer che lei stessa aveva invitato nella sua residenza ufficiale.

Marin ha ammesso che "l'immagine non è appropriata". Nell'immagine, diffusa sui social, si vedono due donne che si baciano coprendosi il seno con un cartello con la scritta "Finlandia". Secondo i media finlandesi la foto è stata scattata nei bagni della residenza usata dagli ospiti. "Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme", ha detto Marin. "Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario", ha aggiunto.

Da quanto si apprende, le foto circolate oggi sui social erano state scattate ad un party che la premier finlandese aveva organizzato nella sua residenza ufficiale, Kesaranta, a luglio, dopo il festival musicale di Ruisrock.

(Unioneonline/l.f.)

