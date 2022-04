Due mesi sono passati dall’inizio della guerra in Ucraina. Una Pasqua ortodossa macchiata di sangue quella odierna, i missili russi hanno colpito Odessa provocando otto vittime e una ventina di feriti.

Kiev lancia anche l’allarme su un possibile attacco chimico, mentre Mosca da canto suo sostiene che il governo ucraino stia organizzando un’operazione provocatoria con l’uso di ammoniaca nel porto Yuzhny, così da attribuire poi la colpa ai russi.

Resta drammatica la situazione a Mariupol, dove l’acciaieria Azovstal è sotto assedio. Il vice comandante del battaglione Azov, Sviatoslav Palamar, che si trova asserragliato nell’impianto, in un video ha accusato duramente i russi: “Oggi, a Pasqua, gli invasori russi continuano a bombardare e tentare di assaltare l'impianto Azovstal nella città assediata di Mariupol, lanciando attacchi aerei sulle teste dei bambini. Ricordate, proprio ora che condividete le immagini di Pasqua e vi godete la tregua, il nemico sta sganciando bombe sulle teste di bambini innocenti a Mariupol”.

L’Onu ha chiesto una “tregua immediata” al fine di aprire un corridoio umanitario nella città martire. Anche Papa Bergoglio, durante la preghiera del Regina Coeli, ha rinnovato il suo “appello a una tregua pasquale, segno minimo e tangibile di una volontà di pace: si arresti l'attacco per venire incontro alle sofferenze della popolazione stremata”. “È triste che in questi giorni che sono i più santi e solenni per tutti i cristiani – ha aggiunto – si senta più il fragore mortale delle armi anziché il suono delle campane che annunciano la Resurrezione. Ed è triste che le armi stiano sempre più prendendo il posto della parola”.

Oggi c’è stato anche un colloquio telefonico tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello ucraino Volodymyr Zelensky. Tutto incentrato sui negoziati, con Erdogan che ha ribadito la volontà di Ankare di sostenere il processo negoziale anche con un ruolo di mediazione, mentre Zelensky ha sottolineato la necessità “dell’immediata evacuazione dei civili da Mariupol, compresa l’acciaieria Azovstal.

Intanto nella capitale ucraina giovedì è atteso il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che prima però sarà ad Ankara e poi a Mosca. "Ingiusta e illogica" è stata definita da Zelensky la decisione di Guterres di andare prima in Russia. "La guerra è in Ucraina, non ci sono corpi nelle strade di Mosca. Sarebbe logico prima" venire a Kiev "per vedere la gente qui e le conseguenze dell'occupazione", ha rimarcato il presidente ucraino.

Ieri sera il presidente russo Vladimir Putin ha preso parte alla veglia pasquale nella cattedrale del Cristo Salvatore a Mosca, cerimonia celebrata dal patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill.

Le notizie di ora in ora:

Ore 15.30 – Kiev: “Serve embargo completo su gas e petrolio”

"Il fatto che la guerra in Ucraina sia in corso, che la nostra gente, i nostri bambini vengano uccisi, chiarisce che l'attuale politica delle sanzioni è insufficiente. Nuove sanzioni devono essere imposte costantemente". Lo ha detto il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista all'emittente francese TF1, riferisce Ukrinform. "Il sostegno dell'Ue all'imposizione di un embargo completo su energia, gas e petrolio russi, nonché sanzioni contro tutte le banche russe è molto importante per l'Ucraina" ha sottolineato.

Ore 15.10 – Prete di Bucha: “Il Papa venga qui a vedere”

"Diamo il benvenuto a qualsiasi tentativo di trovare la pace. E se l'arrivo di papa Francesco potrà contribuire a questo, noi lo aspettiamo. È anche importante che venga a vedere con i suoi occhi cosa è successo qui".

Lo ha detto Andrei Golovin, prete della chiesa ortodossa di Bucha, il paese a nord ovest di Kiev martoriato dai russi, al termine delle celebrazioni per la Pasqua. Far portare la croce a due donne, russa e ucraina, "è una buona idea di unità, ma una delle due parti deve ammettere le proprie colpe e pentirsi", ha aggiunto riferendosi alla Via Crucis a Roma.

Ore 14.13 – Gli ingressi dei profughi in Italia superano quota 100mila

A due mesi dall'inizio della guerra gli ingressi di profughi ucraini in Italia hanno superato quota 100mila. Sono precisamente 100.306, secondo quanto riporta il sito del Viminale: 51.880 sono donne, 12.426 uomini e 36.000 minori. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna. L'incremento, rispetto a ieri, è di 518 ingressi.

Ore 13.39 – Erdogan ribadisce a Zelensky offerta ruolo mediazione

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conversazione telefonica incentrata sui negoziati Russia-Ucraina. Lo riferisce l'ufficio della presidenza turca citato dalla Tass. Durante la telefonata, Erdogan ha ribadito la volontà della Turchia di sostenere il processo negoziale, anche con un ruolo di mediazione.

Ore 13.01 – Finora deportati in Russia quasi un milione di ucraini

La Russia ha deportato a forza finora quasi un milione di cittadini ucraini dai territori militarmente occupati in Ucraina: per l'esattezza 951.000, di cui 174.689 bambini. Lo scrive il sito del giornale ucraino Kyiv Independent, citando il ministero russo della Difesa.

Ore 12.01 – Altri due bambini uccisi a Donetsk

Avevano 14 e 5 anni le ultime due piccole vittime ucraine. Sono rimaste uccise a Donetsk dove la loro casa è stata distrutta durante i combattimenti tra russi e ucraini, ha comunicato in un tweet il governatore della regione Pavlo Kyrylenko. Secondo l'ultimo rapporto dell'Onu aggiornato al 21 aprile sono 184 i bambini uccisi e 286 quelli feriti dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Ore 11.47 – In corso tentativo per nuovo corridoio a Mariupol

Un nuovo tentativo per aprire un corridoio umanitario a Mariupol è in corso: la vicepremier Iryna Vereschuk ha annunciato, su Telegram, l'inizio delle operazioni a partire dalle 12 ora locale (le 11 in Italia). Lo riporta la Bbc online. I cittadini che riuscissero ad essere evacuati verrebbero portati a Zaporizhzhia. I passati tentativi di aprire corridoi sono falliti, con accuse reciproche da parte di Kiev e Mosca circa le responsabilità. Vereschuk ha messo in guardia i civili, chiedendo di "stare attenti e vigili": il rischio - ha detto - è che che i russi possano organizzare un "corridoio parallelo che porti in territori russi".

Ore 10.55 – Kiev a Mosca, “accetti una vera tregua pasquale”

Mykhailo Podolyak, alto negoziatore ucraino e consigliere del presidente Zelensky, ha esortato Mosca, oggi nel giorno della festività ortodossa, ad accettare una "vera tregua pasquale", ad "aprire immediatamente un corridoio umanitario per i civili" e a concordare un "ciclo speciale di negoziati" per facilitare lo scambio di militari e civili. "La Russia attacca costantemente Azovstal a Mariupol. Il luogo in cui si trovano i nostri civili e i soldati è bersagliato da pesanti bombardamenti aerei, fuoco di artiglieria e da un'intensa concentrazione di forze e attrezzature per l'assalto", scrive Podolyak su Twitter.

Ore 8.57 – Otto i civili morti in bombardamenti russi in Lugansk

Sono almeno otto le persone uccise e altre due rimaste ferite ni bombardamenti d'artiglieria compiuti dai russi nella parte della regione di Lugansk, nel Donbass, ancora controllata dall'Ucraina: lo fa sapere governatore dell'Oblast di Lugansk, Serhiy Haidai, citato da vari media fra cui la Bbc. Ieri i morti erano sei, divisi fra le cittadine di Hirske e Zolote, a questi si sono aggiunte oggi due donne incinte, i cui cadaveri sono stati rinvenuti sotto le macerie di una casa distrutta alcuni giorni fa a Popasna. Haidai ha detto anche che un posto di polizia è stato distrutto a Severodonetsk alcuni giorni fa.

Ore 7.57 – Tre civili uccisi da artiglieria russa a Zaporizhia

Tre civili sono rimasti uccisi sotto i bombardamenti di artiglieria ieri nel villaggio di Kamyanske, nella regione di Zaporizhia. Lo riferisce Ukrinform citando l'amministrazione regionale militare che ne ha dato conto su Telegram. "Verso le 2 pm, tre civili sono rimasti uccisi da bombardamenti di artiglieria russa nel villaggio di Kamyanske, nel distretto di Vasylivskyi, mentre lavoravano in giardino", si legge nel comunicato cittato da Ukrinform.

