Per i cittadini di San Marino vaccinati con il vaccino Sputnik, il Consiglio dei ministri di oggi ha prorogato l'esenzione da Green Pass fino al 31 dicembre.

È quanto è stato comunicato durante la conferenza stampa per l'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale al ministero della Salute.

"Soddisfazione per l'intesa, raggiunta" con l'Italia è stata espressa in una nota dal Congresso di Stato sanmarinese.

L’accordo "giunge dopo un importante lavoro politico-diplomatico svolto nelle settimane scorse dalle Segreterie di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e per gli Affari Esteri, in particolar modo dai Segretari di Stato Roberto Ciavatta e Luca Beccari, con i paritetici funzionari del ministero della Salute e del ministero degli Affari Esteri italiano", si legge ancora nel comunicato.

Nel dettaglio, la misura introdotta integra e amplia "il suo campo di azione anche a tutti i luoghi di lavoro, pubblici o privati, che vedono impiegati i cittadini sammarinesi, oltre che ai mezzi di trasporto, scuole e università, strutture sanitarie, servizi legati alla cultura, allo sport e alle altre attività ludiche svolte su territorio italiano".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata