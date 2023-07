Saltare da un vagone all’altro sopra un treno in corsa.

L’ultima follia arriva da New York, dove due ragazzini di 14 anni sono morti a distanza di una sola settimana a causa di quello che è stato ribattezzato “subway surfing”, ovvero la rischiosissima “challenge”, che sta prendendo piede tra gli adolescenti, che prevede di salire in cima ai vagoni della metropolitana in movimento.

Secondo quanto riferito dai media locali, i due teenager hanno perso la vita in due incidenti separati: l'ultimo si è verificato giovedì scorso, quando la polizia è stata chiamata in una stazione della metropolitana del Queens e ha trovato un giovane di nome Jevon Fraser privo di conoscenza con ferite «compatibili con una caduta da un'altezza elevata». Inutili i tentativi di salvargli la vita.

Pochi giorni prima una tragedia simile in una stazione della metropolitana di Brooklyn, dove sono stati trovati altri due 14enni, esanimi e feriti dopo essere caduti da un convoglio: uno non ce l’ha fatta, l’altro rischia di restare paralizzato.

Un fenomeno, come detto, che si sta diffondendo, al punto che le autorità della Grande Mela hanno lanciato numerosi appelli, rivolti in particolare ai giovani, affinché evitino di mettere a repentaglio la propria incolumità e la propria vita in rischiosissime e folli acrobazie.

(Unioneonline/l.f.)

