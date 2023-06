Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu torna ad apparire in pubblico dopo il tentativo di golpe messo in atto sabato scorso dai mercenari del Gruppo Wagner.

Il capo delle forze armate di Mosca ha scelto come “palcoscenico” – non casuale - il fronte in Ucraina: ha infatti visitato le truppe impegnate nell’offensiva contro Kiev.

Nell'occasione Shoigu, che è comparso anche in tv, non ha commentato la ribellione, durante la quale il capo di Wagner Prigozhin aveva chiesto con lui un incontro.

Non è invece ancora apparso in pubblico il presidente Vladimir Putin, così come al momento è un mistero dove si trovi Prigozhin, che in base all’accordo mediato dal leader bielorusso Aleksandr Lukashenko avrebbe dovuto trovare ospitalità proprio presso il governo di Minsk.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata