Era in fondo al mare, al largo della costa occidentale di Malta, il corpo del sub italiano scomparso domenica scorsa quando, in tuta mimetica, era stato visto vicino al Freeport, il porto cargo vicino a Bizebuggia.

La polizia maltese aveva diffuso, martedì, un avviso di ricerca per Danilo Scolari, toscano di 42 anni e appassionato di pesca subacquea.

Ieri mattina è arrivata la segnalazione della presenza di un cadavere in acqua vicino a Filfla ed è stato chiesto l'intervento della Afm per il recupero. La salma è stata portata nella base navale militare a Xatt it-Tiben. L'ambasciata italiana è stata informata, così come i familiari che sono attesi a Malta.

Le circostanze e la dinamica della morte non sono chiare, considerando che quella del Freeport è una zona interdetta alle immersioni e che in questo periodo dell'anno le condizioni del mare non sono favorevoli.

