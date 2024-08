A Vienna le autorità locali hanno bloccato sul nascere un piano terroristico clamoroso: colpire ai concerti della più famosa cantante al mondo, Taylor Swift, i cui tre spettacoli sono stati annullati dagli organizzatori per precauzione.

Due persone sono state arrestate. La prima ieri mattina in un piccolo centro, Ternitz. Il sospettato terrorista è un diciannovenne residente nella Bassa Austria, la cui identità non è stata rivelata ma è stato reso noto che aveva giurato fedeltà all'Isis.

Con un blitz la polizia si è così presentata nella sua abitazione, evacuando diverse case vicine e chiudendo le strade. Le forze dell'ordine hanno quindi arrestato il giovane e sequestrato «sostanze chimiche» sospette. Stando alle indagini si era radicalizzato su internet.

Il secondo sospetto è stato arrestato nel pomeriggio a Vienna e secondo i media locali avrebbe 17 anni anche se le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni. Secondo alcune testate austriache - ma le autorità locali non hanno confermato la notizia - ci sarebbero altri tre sospetti attentatori in fuga, anche loro coinvolti nella pianificazione di un attacco allo stadio Ernst-Happel.

Il capo della Polizia austriaca, Gerhard Pürstl, ha spiegato che è stato scongiurato un pericolo concreto, ma che le misure di sicurezza per i tre concerti di Taylor Swift e per altri eventi previsti nel weekend a Vienna sono state rafforzate. Poi l'annuncio dell'annullamento di tutte e tre le date. «Quando abbiamo avuto conferma da funzionari del governo del piano per un attentato terroristico allo stadio Ernst Happel Stadium, non abbiamo avuto altra scelta che di cancellare i tre show in programma per la sicurezza di tutti», ha scritto Barracuda Music su Instagram, aggiungendo che ai fan - si calcola siano almeno 65mila - sarà rimborsato il biglietto.

