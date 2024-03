Sono state ore di tensione quelle vissute oggi a Rio de Janeiro dopo che un uomo ha sequestrato un autobus tenendo in ostaggio 17 persone per, infine, consegnarsi alla polizia e finire in manette.

Tutto era iniziato stamattina alla stazione dei pullman, la Nova Rio, nel centro della città brasiliana.

L’uomo, armato, è salito a bordo del mezzo che era appena rientrato, dopo la partenza, forse per un problema tecnico. Era diretto nello Stato del Minas Gerais.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, due persone sono rimaste ferite, un 35enne è stato portato via in condizioni gravi, dopo essere state colpite dagli spari fuori dall’autobus.

La dinamica è in via di ricostruzione, si sa che l’aggressore aveva fatto abbassare le tendine così che dall’esterno non si potesse vedere quanto accadeva a bordo.

Dopo tre ore di trattativa, il sequestratore si è consegnato.

