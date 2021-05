Nuova tappa cruciale da oggi nel Regno Unito nel percorso di uscita dalle restrizioni del lockdown, sotto il segno dei dati di contagi e decessi da Covid-19 confermati ieri ai minimi europei (quattro morti e meno di 2000 casi nelle ultime 24 ore, con un totale di vaccini somministrati giunto oltre i 56,5 milioni), ma all'ombra dell'allerta emergente di una nuova variante più trasmissibile del coronavirus: quella importata dall'India, tracciata finora Oltremanica su più di 1300 persone.

Una novità che ha spinto stamattina il premier Boris Johnson a rinnovare l'invito alla cautela nel giorno in cui torna in Inghilterra il servizio all'interno di pub e i ristoranti (un mese dopo quello all'aperto), riaprono le strutture alberghiere dopo circa sei mesi, scatta il via libera a incontrare di nuovo fino a sei persone dentro casa, nonché a riabbracciare familiari o amici (non vulnerabili).

Decade il divieto di viaggiare per turismo (per quanto la lista verde delle destinazioni esentate dalla quarantena comprenda a oggi solo Portogallo, Israele, Gibilterra e altre sette fra isole e Paesi remoti).

