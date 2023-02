Non è sfuggito agli attenti media britannici il dettaglio del calzino bucato che re Carlo III indossava durante la visita a una storica moschea di Brick Lane, nell'est di Londra.

Il sovrano una volta tolte le scarpe, come è previsto per chi entra nel luogo di preghiera dei musulmani, non ha potuto nascondere l'imbarazzante piccolo buco nel calzino del suo piede destro. Ma questo imprevisto, raccontato con tanto di foto sull'edizione online del Daily Telegraph, non ha influito in alcun modo sulla visita di Carlo con la regina consorte Camilla alla comunità del Bangladesh che anima quella zona della capitale britannica.

Del resto il sovrano è rinomato per essere fin troppo parsimonioso in fatto di abbigliamento. Già in passato era stato ripreso o fotografato con abiti distrutti dall'usura e scarpe sfruttate sino all'inverosimile.

Quando era erede al trono, ad esempio, per partecipare a un programma della Bbc sulla vita rurale aveva scelto un giaccone tenuto insieme dalle toppe.

