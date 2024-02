Gli Stati Uniti hanno colpito «con successo» decine di strutture e postazioni, in Iraq e in Siria, di milizie alleate dell’Iran. Nei raid in Siria, secondo l'Osservatorio per i diritti umani, sono rimasti uccisi almeno 18 miliziani filo-iraniani.

Si tratta della rappresaglia promessa dal presidente Joe Biden dopo l'uccisione di tre militari statunitensi al confine tra Giordania e Siria nel corso di un raid condotto con droni contro una base Usa.

Dopo i raid la Casa Bianca ha fatto comunque sapere che si tratta di una risposta al raid, ma che «non vuole la guerra con l'Iran» e che non è nelle intenzioni di Washington un attacco a Teheran.

«Ma tutti coloro che vogliono farci del male – ha detto il presidente Joe Biden – devono sapere questo: se fate del male a un americano, reagiremo».

