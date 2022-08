Nuove esplosioni hanno scosso questa mattina la Crimea, regione ucraina da anni occupata dalla Russia, nel 174esimo giorno di guerra fra Mosca e Kiev.

Un incendio è divampato in un deposito temporaneo di munizioni di una base russa nel distretto settentrionale di Dzhankoy, e secondo il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, due civili sarebbero rimasti feriti.

Nel frattempo il presidente russo, Vladimir Putin, è tornato ad accusare l'Occidente, responsabile a suo avviso di utilizzare l’Ucraina come “carne da cannone”. Secondo Putin sarebbero in particolar modo gli Stati Uniti a voler prolungare la durata del conflitto. Da Mosca il ministro della Difesa Shoigu ha inoltre precisato come la Russia non abbia bisogno di usare le armi nucleari per raggiungere i suoi obiettivi.

Mentre il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha rimosso i capi dei dipartimenti dei servizi di sicurezza nelle regioni di Kiev, Ternopil e Leopoli, la prima nave umanitaria noleggiata dalle Nazioni Unite per trasportare cereali ucraini è partita questa mattina dal porto di Pivdenny, nel sud dell'Ucraina, con un carico di circa 23.000 tonnellate di grano destinato all'Africa.

Gli aggiornamenti di ora in ora:

Ore 11 – Kiev: “Esplosioni in Crimea sono l’inizio della demilitarizzazione”

Le esplosioni odierne in una base militare vicino alla città di Dzhankoi, nella Crimea occupata dai russi, rappresentano l'inizio della "demilitarizzazione" della penisola: lo scrive su Twitter il consigliere del capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak. Lo riporta Ukrinform.

Da parte sua, il capo del Mejlis del popolo Tataro di Crimea, Refat Chubarov, ha affermato che un magazzino di munizioni russo nella base di Dzhankoi è stato colpito.

Ore 10.35 – Mosca: “Falliti i piani di indebolirci economicamente”

Le operazioni militari ucraine sono pianificate da Washington e Londra, ma i piani dell'occidente di

indebolire economicamente la Russia sono falliti: lo ha detto oggi il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, sottolineando che le forze occidentali guidano Kiev nella guerra ibrida contro la Russia. Lo riporta la Tass. Secondo Shoigu, inoltre, la Nato ha iniziato a schierareforze aggiuntive sul suo fianco orientale prima dell'inizio della cosiddetta 'operazione speciale' russa in Ucraina: Un rafforzamento che completa il degrado dei meccanismi di controllo degli armamenti stabiliti in Europa durante la Guerra Fredda.

Ore 9.40 – Mosca, non servono armi nucleari per raggiungere obiettivi

La Russia non ha bisogno di usare le armi nucleari per raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina: lo affermano i vertici dell'esercito russo, secondo quanto riporta la Tass.

ore 9 – Russia pone condizioni alla visita Aiea alla centrale di Zaporizhzhia

Le Nazioni Unite hanno la capacità logistica e di sicurezza per fornire assistenza a una visita degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia: lo ha dichiarato un portavoce Onu. Tuttavia, un diplomatico russo ha imposto delle condizioni, affermando che un'eventuale missione non deve passare attraverso la capitale ucraina poiché è troppo pericoloso. Lo riporta il Guardian. Mosca aveva affermato domenica che l'Aiea "non dovrebbe rinviare la visita" alla centrale e dovrebbe inviare una sua missione all'impianto "a fine agosto o inizio settembre".

(Unioneonline)

