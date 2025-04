Momenti di tensione nel centro per migranti allestito dall’Italia – in accordo col governo di Tirana – a Gjader, in Albania.

Da quanto si apprende da fonti del Viminale, nel Cpr albanese ci sono stati danneggiamenti da parte di alcuni dei circa 40 migranti trasferiti di recente a bordo della nave della Marina Militare Libra.

«Qualche vetro rotto, ma nessuna rivolta», spiegano le stesse fonti, sottolineando che ora la situazione è rientrata nell'ordinarietà.

Il carcere allestito nel sito, viene anche precisato, non è stato aperto e al momento non ospita nessuno.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata