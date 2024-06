Primo attacco dell’Ucraina contro la Russia con l’utilizzo di missili americani dopo l’autorizzazione concessa da Washington. Lo riportano fonti russe non ufficiali le quali aggiungono che è stato colpito un sistema di difesa antiaerea nella regione frontaliera di Belgorod.

Una notizia che arriva proprio nel giorno in cui Mosca ha messo in guardia gli Stati Uniti dal commettere errori "fatali" in Ucraina. Secondo il canale Telegram russo di esperti militari Dva Majora, che conta oltre 700.000 iscritti, missili Himars americani si sono abbattuti su una postazione che dispiegava missili S-300 e S-400. La stessa fonte ha aggiunto che non si registrano vittime tra i soldati.

Un altro canale russo, Astra, ha scritto che l'attacco ha danneggiato una base per le truppe e un'area di stoccaggio di armi pesanti nel distretto di Korochanskiy, sempre nella regione di Belgorod. Notizie non confermate dalle autorità di Mosca, né da quelle di Kiev.

Gli Usa hanno messo in chiaro che per ora i missili forniti a Kiev possono essere usati per colpire il territorio russo solo con l'obiettivo di contrastare l'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Kharkiv. Ma la Russia teme che possano essere utilizzati anche per bombardare il suo sistema di difese strategiche, dopo che negli ultimi giorni gli ucraini hanno cercato di attaccare due radar con l'impiego di droni.

