Aggredita sessualmente in diretta tv.

Vittima una giornalista spagnola, Isa Balado: la reporter stava seguendo in diretta un caso di furto in un negozio nel quartiere madrileno di Lavapiés, per conto del programma “En boca de todos” per il canale tv “Cuatro”, quando si vede un uomo arrivare alle sue spalle e toccarle il sedere.

La giornalista a disagio si rende conto di quanto accaduto e prova a proseguire, ma è molto difficile con l’aggressore che non contento resta lì accanto a fissarla. «Continua a importunare tutte le persone che si trova davanti», ha raccontato Balado.

Da studio il presentatore Nacho Abad ha sospeso il collegamento, mentre i responsabili di Cuatro hanno chiamato la polizia.

«Ciò che fino ad ora era 'normale' non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne», ha commentato la ministra delle Pari Opportunità Irene Montero: «Stop impunità».

La polizia nazionale spagnola ha individuato e arrestato il responsabile a Madrid. Ne hanno dato notizia i canali social della polizia stessa.

(Unioneonline/D)

