«La fine del Covid-19 come emergenza sanitaria globale non è la fine del Covid-19 come minaccia per la salute globale» e resta il rischio «di un'altra variante» o di un altro agente patogeno emergente con un potenziale ancora più mortale.

Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus nel corso dell’Assemblea mondiale della sanità, riunita a Ginevra fino al 30 maggio e a cui partecipano delegazioni di tutti i 194 Stati membri, Italia compresa.

Per questo, ha aggiunto il numero uno dell’Oms nel suo intervento, «esorto tutti gli Stati membri a impegnarsi in modo costruttivo e urgente nei negoziati sull'accordo sulle pandemie e sul Regolamento sanitario internazionale, in modo che il mondo non debba mai più affrontare la devastazione di una pandemia come il Covid-19».

«Quando la prossima pandemia busserà, e lo farà, dobbiamo essere pronti a rispondere in modo deciso, collettivo ed equo», ha proseguito Ghebreyesus.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata