Tegola per il leader Usa Joe Biden in piena campagna elettorale per le presidenziali: suo figlio Hunter è stato giudicato colpevole per tutti e tre i capi d'accusa nel processo a suo carico per la detenzione illegale di un'arma da fuoco, acquistata – “mentendo” al momento della compilazione dei moduli – nonostante il divieto della legge per la sua dipendenza dalle droghe e alcol (oggi superata grazie a riabilitazione). Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware.

È la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole.

Il First Son – riferiscono i media americani – rischia fino a 25 anni di carcere, anche se è raro che tali condanne portino poi a effettive pene detentive.

(Unioneonline)

