Anche la Sardegna collabora alla battaglia contro gli incendi che stanno devastando il Portogallo.

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha infatti richiesto il supporto logistico della Regione per ospitare un equipaggio proveniente dalla Grecia (29 persone tra piloti e tecnici), che da domenica sarà impegnato nel Paese lusitano con due Canadair e un C130.

Il Portogallo, infatti, spiega Villa Devoto, in vista del peggioramento delle condizioni di ventosità, ha dichiarato l'allerta per rischio elevato di incendi in gran parte del territorio nazionale e richiesto l'attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile per un pre-posizionamento di quattro Canadair che fanno parte del pool europeo.

"La Regione Sardegna con grande spirito di solidarietà e collaborazione si è resa immediatamente disponibile, ricordando anche il supporto dei greci durante gli incendi nel Montiferru dello scorso anno", ha detto il presidente Christian Solinas, che, insieme all'assessore alla Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, ha accolto la richiesta e ha dato mandato al direttore generale della Protezione civile sarda, Antonio Pasquale Belloi, di seguire le operazioni.

