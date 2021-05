Sei nuovi focolai di influenza aviaria sono stati scoperti in questi giorni in Polonia, nelle regioni del nord. Lo ha reso noto l'Ufficio del medico nazionale veterinario che ha contestualmente ordinato l'uccisione di 175mila tacchini allevati in queste aziende agricole.

Si tratta del virus H5N8 mutato nel sottotipo HPAI, molto grave, che dall'inizio di quest'anno ha già visto oltre 300 nuovi focolai e per il quale in tutto il paese sono stati già uccisi 12 milioni di animali.

Secondo il quotidiano Gazeta Wyborcza, a causa di questa difficile situazione le aziende di allevamento del pollame polacche potrebbero subire ingenti danni nell'esportazione della carne che per il 70% ha come destinazione l’Unione europea e per il 30% l’Asia, principalmente la Cina.

Per Dominika Sokolowska della Greenpeace Polska la forte l'espansione della influenza H5N8 in Polonia è dovuta alla troppa concentrazione delle aziende di allevamento: la maggior parte di queste, e la stima è di 1600 strutture con circa 50mila animali ciascuna, si trova nelle regioni a ovest e nord del paese.

