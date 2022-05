Continua la fuga della poliziotta e del detenuto scappati venerdì mattina in Alabama, ed emergono nuovi dettagli sui rapporti tra i due. Le autorità ormai sono convinte, lei lo ha aiutato volontariamente ad organizzare la sua evasione.

Lo sceriffo della contea di Lauderdale Rick Singleton è sicuro che tra Vicky White, vice direttrice del dipartimento penitenziario della contea, e Casey White, detenuto con l'accusa di omicidio, ci sia una relazione sentimentale.

I due hanno lo stesso cognome ma non sono imparentati. Sono scomparsi venerdì mattina: lei doveva accompagnarlo in Tribunale prima di andare dal medico perché – così aveva detto – non stava bene. Ma lui in Tribunale non ci è mai arrivato, né lei è mai arrivata dal medico.

Nei confronti dell’ufficiale penitenziario è stato emesso un mandato d’arresto con l’accusa di aver permesso o facilitato la fuga di un detenuto. La relazione tra i due secondo le autorità risale addirittura al 2020, quando Casey White, che già stava scontando una pena, è stato portato per la prima volta nella contea di Lauderdale per una citazione in giudizio.

“Per quanto ne sappiamo, quello è stato il primo contatto fisico che hanno avuto”, ha detto lo sceriffo, riferendo che la coppia ha continuato a comunicare dopo che lui è stato nuovamente trasferito in prigione. La “relazione speciale” tra i due, ha aggiunto lo sceriffo, è stata confermata anche dagli altri detenuti, secondo cui l’uomo “riceveva cibo extra e privilegi che nessun altro aveva, e proveniva tutto da lei”.

Una storia che riporta alla mente quel che è avvenuto sette anni fa nello stato di New York, quando una guardia carceraria si innamorò di un detenuto e aiutò lui e il suo compagno di cella ad evadere. Vicenda che ha anche ispirato una serie tv, 'Escape at Dannemora', con Benicio Del Toro e Patricia Arquette.

(Unioneonline/L)

