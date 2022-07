Migliaia di persone sono destinatarie di un ordine di evacuazione a Sydney a causa di piogge torrenziali e inondazioni che colpiscono la città più grande d’Australia.

Le strade sono interrotte, e il maltempo prosegue: “È una situazione di emergenza pericolosa per la vita”, ha detto Stephanie Cooke, ministro dei Servizi di emergenza per lo stato del New South Wales.

Nelle ultime 24 ore, il servizio di emergenza statale ha risposto a oltre 1.400 richieste di intervento.

Nelle prime ore del mattino la diga di Warragamba, nel sud-ovest di Sydney, ha iniziato a straripare. A Camden, un sobborgo della città, sono state salvate 29 persone.

