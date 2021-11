L'agenzia regolatoria del farmaco britannica (Mhra) ha approvato oggi - in anticipo su chiunque altro in Europa - il Molnupiravir, prima pillola indicata per il trattamento del Covid a essere registrata.

La medicina, realizzata e illustrata nelle settimane scorse dal colosso americano Merck Sharp & Dohme in partnership con Ridgeback Biotherapeutics, potrà essere prescritta a chiunque sia testato positivo al Covid e abbia almeno un fattore di rischio legato a un possibile contagio grave come l'obesità, una cardiopatia, il diabete o in genere un'età superiore ai 60 anni.

Il farmaco, al vaglio anche dell’Ema, è considerato molto promettente: secondo gli studiosi riduce del 50% il rischio di ricovero per pazienti con Covid in forma lieve o moderata e sembra funzionare anche contro le varianti gamma, delta e mu. L’assunzione è da effettuarsi alla comparsa dei primi sintomi di Covid per cinque giorni due volte al giorno, quindi dieci pillole in totale.

In Italia sono sette i centri ospedalieri pronti alla sperimentazione

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata