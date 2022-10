Grave incidente in Colombia dove un piccolo aereo è uscito di pista e si è schiantato nell’area in cui, fuori dallo scalo “Simón Bolívar” di Santa Marta, stazionavano alcuni venditori ambulanti.

Un bimbo di tre anni è rimasto ucciso e un altro è gravemente ferito.

Il velivolo, un SF50 Cirrus con a bordo 7 persone, era in fase di decollo diretto a Bogotà ma la manovra non è riuscita per cause che sono in via di accertamento.

La Polizia di Santa Marta ha confermato che l’aereo, di proprietà della compagnia privata Panamerican Training Center-PTC, ha travolto i banchetti dei bambini che vendevano i loro prodotti all'esterno dell'aeroporto, mentre i due componenti dell'equipaggio e i cinque passeggeri hanno riportato ferite lievi.

