Sono sopravvissuti per due mesi nell'Oceano Pacifico mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana dopo che l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata danneggiata da una tempesta.

Protagonisti dell’incredibile storia degna del celebre film del 2001 di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Cast Away, sono Tim Shaddock, un marinaio australiano, e il suo cane Bella.

La loro barca aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese in aprile: un viaggio di più di seimila chilometri, dalla città messicana di La Paz. Una tempesta violenta però ha fatto perdere le loro tracce e devastato tutta la strumentazione elettronica.

Shaddock, 51 anni, e il suo fedele amico sono rimasti a galla, nel mezzo del nulla, per intere settimane. Fortunatamente l’uomo aveva con sé la sua attrezzatura e ha continuato a pescare, sfamando se stesso e Bella. Grazie a una tettoia si sono protetti dalle insolazioni e dalla disidratazione, bevendo acqua piovana.

Dopo due mesi sono stati avvistati da un elicottero in mezzo al mare e sono stati portati in salvo da un peschereccio.

Il medico a bordo della tonnara ha dichiarato all'emittente australiana 9News che «stanno bene». «Ho attraversato una prova molto difficile – ha detto Shaddock – ho bisogno di riposo e di buon cibo perché sono stato a lungo da solo in mare. Per il resto sono in ottima salute».

