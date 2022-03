Tra Cina e Russia esiste una "amicizia duratura" e questa amicizia è “solida come una roccia”.

Lo ha affermato iI ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, a proposito dei rapporti tra Mosca e Pechino, nonostante il conflitto in corso in Ucraina.

Yi – parlando in conferenza stampa a margine dei lavori annuali del Parlamento – ha aggiunto che i due Paesi contribuiscono a portare "pace e stabilità" nel mondo" e che "la relazione Cina-Russia non è apprezzata per la sua indipendenza”.

Tale alleanza, ha sottolineato il capo della diplomazia di Pechino, “si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte".

Il ministro ha poi confermato che Cina e Russia "manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era".

La Cina, ha proseguito il ministro cinese, è disposta a "fare le necessarie mediazioni" e "a partecipare alla "mediazione internazionale" sulla crisi in Ucraina.

Wang Yi ha sottolineato che Pechino è pronta a continuare a svolgere "un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo e per la pace, lavorando a fianco della comunità internazionale per svolgere la necessaria mediazione".

La Cina "è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina”, ha assicurato Wang, secondo cui "bisogna prevenire una crisi umanitarie su larga scala".

Queste dunque le parole di Pechino, probabile risposta al segretario di Stato Usa Antony Blinken che in una intervista alla Cnn ha riferito di un colloquio avuto proprio con Wang Yi, in questi termini: "Alla Cina ho detto che ci aspettiamo faccia sentire la sua voce come membro del consiglio di sicurezza per il rispetto della sovranità territoriale, un tema su cui insiste molto".

